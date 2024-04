Ascolti tv, Ore 14 supera il milione di spettatori per il 9% di share

Ascolti tv ieri 3 aprile 2024: stabile La Vita in Diretta (22%) mentre cala Pomeriggio Cinque (14,7%)

Grandissimo successo per Ore 14 negli ascolti tv. Il programma di Rai2 condotto da Milo Infante arriva infatti a 1.038.000 spettatori per il 9% di share. Nella precedente puntata era arrivato a 899.000 spettatori (7.8%). La Vita in Diretta si mantiene invece stabile a 1.530.000 spettatori (18.7%) nella presentazione e 2.044.000 spettatori (22%) nella puntata. Alberto Matano il giorno prima aveva interessato 1.588.000 spettatori (20.2%) nella presentazione e 1.974.000 spettatori (22.5%) nel programma.

Passo indietro invece per Pomeriggio Cinque, che ha fatto compagnia a 1.211.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e 1.218.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.264.000 e il 12.2%). Myrta Merlino il martedì aveva raggiunto 1.245.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e 1.199.000 spettatori (13.8%) nella seconda parte (I Saluti a 1.322.000 e il 13.4%).