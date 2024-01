Ascolti tv, Giordano riparte a razzo. Fuori da Coro vola al 6,6% di share

Ascolti tv ieri 3 gennaio 2024: Rai1 stravince in prima serata con Rischiatutto 70 (28,2% di share)

Ra1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con Rischiatutto 70, che ha interessato 4.529.000 spettatori pari al 28.2% di share. Segue poi Canale 5 con la partita Roma-Cremonese di Coppa Italia, che ha incollato al video 3.033.000 spettatori coin il 15.2% di share. Terza posizione per Fuori dal coro su Rete 4 con 952.000 spettatori (6.6%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva ottenuto 910.000 spettatori (6.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 gennaio 2024 per le altre reti: Il giro del mondo in 80 giorni su Rai2 con 735.000 spettatori (4%), Free - Liberi su Rai3 con 745.000 spettatori (3.9%), E.T. L'extraterrestre su Italia 1 con 755.000 spettatori (4%), In Viaggio con Barbero: Democrazia e Dittatura su La7 con 797.000 spettatori (4.2%), Dirty Dancing - Balli proibiti su TV8 con 700.000 spettatori (3.8%), Come ti ammazzo il bodyguard sul Nove con 370.000 spettatori (2.1%).