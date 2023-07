Ascolti tv, TIM Summer Hits chiude in discesa. La coppia Nek-Delogu delude

Ascolti tv ieri 30 luglio 2023: la fiction di Rai1 è il programma più visto con 1.74 milioni di spettatori per il 13,5% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con la serie Scomparsa, che ha incollato al video 1.744.000 spettatori pari al 13.5% di share. Seconda posizione per Quando Un Padre su Canale 5 con 1.225.000 spettatori pari al 10.1% di share. Segue poi TIM Summer Hits su Rai2, che ha fatto ballare 974.000 spettatori con l’8.3% di share. L'ultima puntata è stata ancora una volta condotta da Andrea Delogu e Nek.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 30 luglio 2023 per le altre reti: Le Ragazze su Rai3 con 732.000 spettatori (5.9%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 780.000 spettatori (5.9%), Faccio Un Salto all’Avana su Rete 4 con 479.000 spettatori (3.7%), Miss Marple su La7 con 272.000 spettatori (2.8%), Italia’s Got Talent Best Of su TV8 con 359.000 spettatori (2.9%), Little Big Italy sul Nove con 320.000 spettatori (2.7%).