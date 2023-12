Ascolti tv, piccola crisi per i talk: Formigli e Del Debbio calano entrambi

Ascolti tv ieri 30 novembre 2023: Piazzapulita scende a 755mila spettatori per il 5,3% di share

Rai1 vince negli ascolti tv con Un Professore, che ottiene 3.570.000 spettatori pari al 19.7% di share. Segue poi Zelig su Canale 5 con 2.297.000 spettatori il 14.9% di share. La scorsa settimana il programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada aveva iniziato con 2.865.000 spettatori (18.2%). Medaglia di bronzo per Le Iene Presentano Inside su Italia 1 con 1.286.000 spettatori (8.8%). Lo scorso martedì il programma di approfondimento ha raggiunto 1.003.000 spettatori (6.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 30 novembre 2023 per le altre reti: Una squadra – Il film su Rai2 con 402.000 spettatori (2.1%), Amore Criminale su Rai3 con 989.000 spettatori (5.2%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 803.000 spettatori (5.4%). Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva chiuso con 932.000 spettatori (6.4%). Piazzapulita su La7 con 755.000 spettatori (5.3%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva raggiunto 833.000 spettatori (6%). La partita Servette – Roma di Europa League su TV8 con 990.000 spettatori (4.9%), Un Principe per Natale sul Nove con 591.000 spettatori (3.1%).