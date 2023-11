Ascolti tv, Sciarelli si conferma seconda al 12% di share. Giordano frena

Ascolti tv ieri 29 novembre 2023: Chi l'ha Visto? si conferma il secondo programma del mercoledì con 1.89 milioni di spettatori per l'11,7% di share

Io Canto Generation su Canale 5 vince negli ascolti tv della prima serata con 3.057.000 spettatori per il 20.5% di share. Medaglia d'argento per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.893.000 spettatori pari all’11.7% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli era arrivata a 2.000.000 spettatori pari (11.9%). Solo terzo lo Speciale Porta a Porta sulle vittime di mafia su Rai1 condotto da Bruno Vespa con 966.000 spettatori (6.1%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 novembre 2023 per le altre reti: Noi Siamo Leggenda su Rai2 con 810.000 spettatori (4.9%), Operazione 6/12 – Attacco Al Presidente su Italia 1 con 914.000 spettatori (5.5%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 665.000 spettatori (4.8%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva ottenuto 775.000 spettatori (5.5%). l'ultima puntata di Una Giornata Particolare su La7 con 959.000 spettatori (6%). X Factor 2023 su TV8 con 461.000 spettatori (3.1%), la replica di Only Fun – Comico Show sul Nove con 383.000 spettatori (2.2%).