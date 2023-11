Ascolti tv, Berlinguer e Floris entrambi in calo. DiMartedì resta primo talk

Ascolti tv ieri 28 novembre 2023: DiMartedì chiude con 1.39 milioni di spettatori per l'8,3% di share

Canale 5 vince la serata per gli ascolti tv con la partita Milan-Borussia Dortmund di Champions League, che ha incollato al video 4.372.000 spettatori pari al 21.1% di share. Secondo posto per Rai1 con l'ultima puntata di Circeo, che ha interessato 2.350.000 spettatori pari al 13.3% di share. Medaglia di bronzo per Le Iene su Italia 1 con 1.326.000 spettatori (10%). La scorsa settimana la coppia Angioni-Gentili aveva chiuso con 1.334.000 spettatori (9.92%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 novembre 2023 per le altre reti: Boomerissima su Rai2 con 850.000 spettatori (5.3%). Settimana scorsa Alessia Marcuzzi aveva ottenuto 733.000 spettatori (4.63%). Avanti Popolo su Rai3 con 470.000 spettatori (2.8%). Nella precedente puntata Nunzia De Girolamo aveva raggiunto 482.000 spettatori (2.92%). E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 con 906.000 spettatori (6.3%). Lo scorso martedì Bianca Berlinguer aveva ottenuto 960.000 spettatori (6.79%). DiMartedì su La7 con 1.393.000 spettatori (8.3%). Nella precedente puntata Giovanni Floris aveva interessato 1.457.000 spettatori (8.88%). Un Natale Regale su TV8 con 571.000 spettatori (3%), Braven – Il Coraggioso sul Nove con 242.000 spettatori (1.3%).