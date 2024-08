Ascolti tv, il nuoto fa volare ancora la Rai. Zona Bianca non affonda: cresce al 7,2% di share

Ascolti tv ieri 31 luglio 2024: Zona Bianca anche con la concorrenza delle Olimpiadi cresce a 797mila spettatori per il 7,2% di share

Ancora una volta le Olimpiadi 2024 di Parigi si confermano il programma più visto in prima serata. Questa volta ad incollare gli italiani alla tv è stata la gara di Simona Quadarella, che ha sfiorato il podio nella gara dei 1500 stile libero. Rai2 arriva quindi a 3.718.000 spettatori pari al 23.8% di share. Medaglia d'argento per Uno di noi su Canale 5 con 1.708.000 spettatori per il 13% di share. Segue Dirty Dancing - Balli proibiti su Rai1 con 1.816.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 31 luglio 2024 per le altre reti: Newsroom su Rai3 con 391.000 spettatori (2.6%). La scorsa settimana Monica Maggioni aveva interessato 459.000 spettatori (3%). Chicago Fire su Italia 1 con 851.000 spettatori (6.5%), Zona Bianca su Rete 4 nonostante la concorrenza delle Olimpiadi cresce a 797.000 spettatori (7.2%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 586.000 spettatori (5%). Le repliche de La Torre di Babele su La7 con 366.000 spettatori (2.4%),Pechino Express La via delle Indie su TV8 con 194.000 spettatori (1.5%), Prospettive di un delitto sul Nove con 254.000 spettatori (1.7%).