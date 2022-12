Ascolti TV ieri 4 dicembre 2022: Fazio raddoppia Giletti, crollano le Iene

Ascolti TV 4 dicembre 2022: il programma di Fazio si ferma a 2.6 milioni di spettatori per il 12,4% di share

Rai1 si mantiene salda al primo posto negli ascolti TV con la partita Inghilterra-Senegal ai Mondiali 2022, che ha conquistato 6.205.000 spettatori pari al 29.1% di share. Il Circolo del Mondiali interessa 1.589.000 spettatori (8.6%). Secondo posto per Ghost su Canale 5 con 2.363.000 spettatori pari al 13.3% di share. Terza posizione per Che Tempo che Fa su Rai3 con 2.624.000 spettatori pari ad uno share del 12.4%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo ottiene 2.009.000 spettatori (13.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 4 dicembre 2022 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Canale 5 con 1.032.000 spettatori (5%), Le Iene Presentano: Inside su Italia 1 con 1.237.000 spettatori (6.6%), Zona Bianca su Rete 4 con 778.000 spettatori (5.6%), Non è L’Arena su La7 con 840.000 spettatori (6,4%), Il Natale della Porta Accanto su TV8 con 567.000 spettatori (3%), Anplagghed sul Nove 350.000 spettatori (1,9%).

Ascolti TV 4 dicembre 2022 nell'access prime time

Paperissima Sprint su Canale 5 si guadagna negli ascolti TV ieri 4 dicembre 2022 nell'access prime time una media di 3.297.000 spettatori con uno share del 15.2%. Seguono sulle altre reti: Controcorrente su Rete 4 con 877.000 spettatori nella prima parte (4%) e 842.000 spettatori (3.9%) nella seconda, la presentazione di Che Tempo che Fa su Rai3 con 1.696.000 spettatori con (8.2%), In Onda su La7 con 885.000 spettatori (4,1%).