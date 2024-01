Ascolti tv, Del Debbio inizia l'anno col botto. Dritto e Rovescio al 7,4%

Ascolti tv ieri 4 gennaio 2024: Del Debbio supera i numeri di Zona Bianca, andato in onda lo scorso giovedì (5,8%)

Canale 5 stravince negli ascolti tv del giovedì con la partita Juventus-Salernitana di Coppa Italia, che ha incollato al video 4.283.000 spettatori per il 21 di share. Segue Rai1 con La befana vien di notte, che ha divertito 2.576.000 spettatori pari al 13.7% di share. Terzo posto per Dritto e rovescio su Rete 4 con 1.080.000 spettatori pari al 7.4% di share. Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva chiuso con 877.000 spettatori (6.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 gennaio 2024 per le altre reti: The floor - Ne rimarrà solo uno su Rai2 con 1.064.000 spettatori (6.1%), La fiera delle illusioni su Rai3 con 726.000 spettatori (4.1%), Billy Elliot su Italia 1 con 1.125.000 spettatori (6.2%), Star Trek Beyond su TV8 con 381.000 spettatori (2.1%), Truth – Il prezzo della Verità su La7 con 568.000 spettatori (3%), Nove Comedy Club – Valentina Persia in “Ma che ti ridi?” sul Nove con 754.000 spettatori (3.9%).