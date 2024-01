Ascolti tv, Appresso alla Musica parte bene. Arbore al 7,8% in seconda serata

Ascolti tv ieri 4 gennaio 2024: Appresso la musica su Rai2 ottiene 653mila spettatori (7,8%) in seconda serata

Renzo Arbore è tornato in tv con una versione inedita e rinnovata di "Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore". Il programma di Rai Cultura, scritto dallo stesso Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli, offre uno sguardo unico sulla storia della musica italiana e internazionale della seconda metà del Novecento con aneddoti, curiosità e contributi video, spesso trasmessi per la prima volta, tratti dai programmi televisivi dello showman foggiano.

Appresso alla musica si compone di 20 puntate in onda ogni giovedì in seconda serata su Rai2 e in replica dal 10 gennaio ogni mercoledì, sempre in seconda serata, su Rai5. Nella prima puntata, che ha raccolto 653.000 spettatori pari al 7.8% di share, i protagonisti sono stati una giovanissima Patty Pravo in "Speciale per voi", Gigi Proietti in "Caro Totò, ti voglio presentare", Tosca e Tullio De Piscopo ne "Il caso Sanremo" e Le Sorelle Bandiera ne "L’Altra domenica".