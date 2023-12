Baudo torna in Rai, quando si dice "spazio ai giovani e alle nuove idee"

Pippo Baudo e Renzo Arbore tornano in Rai, quando si dice "spazio ai giovani"

Due grandi ritorni attendono la Rai. Questa mattina, durante il brillante “Viva Rai 2”, il “mattin-show” condotto da Fiorello che in poco tempo ha stupito un po’ tutti conquistando ottimi risultati in termini di ascolti tv, ha sganciato una vera e propria bomba. Innanzitutto, il ritorno di Renzo Arbore. Si tratta dell'appuntamento del 4 gennaio alle 23:15 su Rai 2 con uno degli artisti italiani più amati di sempre. Un vero e proprio show a cui è impossibile non partecipare.

Ma non è tutto. No, perché insieme ad Arbore anche un altro nome riapparirà nella programmazione Rai, ovvero il leggendario Pippo Baudo. Classe 1936, lo storico conduttore di viale Mazzini tornerà dopo anni di distanza dalle telecamere. Per ora non è ancora noto che cosa gli spetterà nel dettaglio, ma l’annuncio del suo ritorno è abbastanza per non perdersi le prossime novità.

Certo che, nonostante il grande ritorno rappresenti una buona notizia, la "panchina" dei conduttori della Rai deve essere un po' a corto di nomi per riportare sul piccolo schermo i due mostri sacri, ormai entrambi ben oltre gli 80 anni di età. Ma come si dice... gallina vecchia fa buon brodo.