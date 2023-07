Ascolti tv, "Filorosso" batte "In Onda": meglio Marianna Aprile che la Moreno

Ascolti tv ieri 4 luglio 2023: il programma musicale di Italia 1 chiude la prima puntata con 2 milioni di spettatori per il 16,5% di share

Italia 1 vince la gara degli ascolti tv il buon esordio di Radio Norba Battiti Live, che ha fatto scatenare 2.033.000 spettatori pari al 16.5% di share. Segue Ra1 con la prima puntata di Due cuori, due destini, che ha appassionato 2.311.000 spettatori pari al 14.8% di share. Terza posizione per Canale 5 con Una mamma all’improvviso 2, che ha divertito 1.258.000 spettatori con uno share dell’8.8%.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 luglio 2023 per le altre reti: Il regno su Rai2 con 766.000 spettatori (5%), la prima puntata di Filorosso su Rai3 con la conduzione di Manuela Moreno arriva a 524.000 spettatori (3.8%), Delitti ai Caraibi su Rete 4 con 653.000 spettatori (4.4%), In Onda Estate su La7 con la coppia Telese - Aprile con 679.000 spettatori (4.4%), Chi vuole sposare mia mamma o mio papà su TV8 con 250.000 spettatori (1.7%), Avamposti Nucleo Operativo sul Nove con 255.000 spettatori (2%).