Ascolti TV ieri 5 aprile 2023: Controcorrente, piccoli segnali di vita

Ascolti TV ieri 5 aprile 2023: Back to School apre con poco più di 1 milione di spettatori e il 7,5% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del mercoledì con il film Ricatto d’Amore, che ha appassionato 2.690.000 spettatori pari al 15.1% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese, che interessato 2.635.000 di tifosi pari al 13.3% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.979.000 spettatori pari al 12% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 aprile 2023 per le altre reti: Rocco Schiavone su Rai2, alla quinta stagione, con 2.170.000 spettatori (11.8%), la prima puntata della seconda edizione di Back to School con Federica Panicucci con 1.081.000 spettatori (7.5%), Controcorrente su Rete 4 con 568.000 spettatori (4%), Atlantide su La7 con 575.000 spettatori (4.1%), 100% Italia Special su TV8 con 278.000 spettatori (1.6%), Benvenuto Presidente! sul Nove con 409.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 5 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 resta prima anche negli ascolti TV ieri 5 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 4.466.000 spettatori con il 22.3% di share. Soliti Ignoti arriva a 4.761.000 spettatori con il 22.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.922.000 spettatori (19.3%), NCIS su Italia 1 con 1.559.000 spettatori (7.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.390.000 spettatori (6.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 899.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 925.000 spettatori (4.3%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.469.000 spettatori (7%).