Ascolti TV ieri 5 dicembre: Otto e Mezzo batte Stasera Italia nel pre serale

Ascolti TV ieri 5 dicembre 2022: il talk condotto da Porro chiude con 853mila spettatori e il 5,75% di share

Rai1 si conferma al primo posto negli ascolti TV con la partita Brasile-Corea del Sud per i Mondiali 2022 con 6.550.000 spettatori pari al 29.09%. Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 1.837.000 spettatori con il 9.77% di share. Il Grande Fratello VIP su Canale 5 si piazza al secondo posto con 2.892.000 spettatori pari al 22.92% di share. Medaglia di bronzo per Report su Rai3 con 2.009.000 spettatori pari al 10.57% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 dicembre 2022 per le altre reti: Tuo, Simon su Rai 2 con 843.000 spettatori (4.44%), Independence Day su Italia 1 con 1.188.000 spettatori (7.04%), Quarta Repubblica su Rete 4 con a.m. di 853.000 spettatori (5.75%), Grey’s Anatomy su La7 con 377.000 spettatori (2.23%), la quinta stagione di Gomorra – La Serie su TV8 con 544.000 spettatori (3%), Poli Opposti sul Nove con 389.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 5 dicembre 2022 nell'access prime time

Canale 5 con Striscia la Notizia registra ottiene una media negli ascolti TV ieri 5 dicembre nell'access prime time di 4.080.000 spettatori e il 17.71% di share. Seguono sulle altre reti: NCIS su Italia 1 con 1.241.000 spettatori (5.37%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.303.000 spettatori (5.65%), Stasera Italia su Rete 4 con 933.000 spettatori (4.05%) nella prima parte e 937.000 spettatori (4.04%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.659.000 spettatori (7.16%).