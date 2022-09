Ascolti TV ieri 5 settembre 2022: Presa diretta batte Quarta Repubblica

Ascolti TV ieri 5 settembre 2022: il programma di Riccardo Iacona con l'inchiesta sul gas ottiene 1.14 milioni di spettatori per il 7,2% di share

Rai1 vince di misura negli ascolti TV del lunedì con Metti la Nonna in Freezer, che ottiene 1.942.000 spettatori pari al 12.81%. La prima puntata della miniserie francese Solo uno Sguardo su Canale 5 ha incollato al video 1.333.000 spettatori pari al 10.61% di share. Chicago PD su Italia 1 piazza terzo con 1.272.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 settembre 2022 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 786.000 spettatori (4.8%) di media, Presa Diretta su Rai3 con 1.145.000 spettatori (7.24%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. 940.000 spettatori (7.7%), Giochi di Potere su La7 con 521.000 spettatori (3.3%), Gomorra – La Serie su Tv8 con 440.000 spettatori (2.8%) e Queen – We Are the Champions sul Nove con 286.000 spettatori (2%)

Ascolti TV ieri 5 settembre 2022 nell'access prime time

Rai1 vince negli ascolti TV ieri 5 settembre 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 3.169.000 spettatori con il 17.27% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.666.000 spettatori (14.5%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.102.000 spettatori (5.98%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.528.000 spettatori (8.43%) e Un Posto al Sole con 1.626.000 spettatori (8.73%), Controcorrente su Rete 4 con 835.000 telespettatori nella prima parte (4.61 e 943.000 spettatori nella seconda (5.06%). La prima puntata di Otto e Mezzo su La7 con 1.232.000 spettatori (6.62%).