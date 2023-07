Ascolti tv, il mondo delle drag queen appassiona. La Parietti in risalita

Ascolti tv ieri 6 giugno 2023: Alberto Angela domina la prima serata con 2.1 milioni di spettatori per il 15,2% di share

Rai1 è prima negli ascolti tv del giovedì sera con la seconda puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, il nuovo programma di approfondimento scientifico con Alberto Angela, che ha incollato al video 2.186.000 spettatori pari al 15.2% di share. Seconda posizione per le repliche di Zelig su Canale 5, che hanno divertito 1.905.000 spettatori con il 14.7% di share. Chicago Fire su Italia 1 si piazza al terzo posto con 1.279.000 spettatori per l'8.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 giugno 2023 per le altre reti: Non Sono Una Signora su Rai2 con 1.054.000 spettatori (7.5%). Settimana scorsa il programma condotto da Alba Parietti aveva chiuso con 87.000 spettatori pari al 6.6% di share. Senza malizia su Rai3 con 526.000 spettatori (3.3%), Un’ottima annata – A Good Year su Rete 4 con 682.000 spettatori (4.9%), In Onda Estate su La7 con 791.000 spettatori (5.2%), The Quake – Il terremoto del secolo su TV8 con 337.000 spettatori (2.3%) e Corpi da reato sul Nove con 258.000 spettatori (1.8%)