Ascolti tv, voto in Francia: la maratona Mentana sfiora l'8%. Porro al 4,4%

Ascolti tv ieri 7 luglio 2024: la puntata di Quarta Repubblica sulle elezioni francesi interessa 541mila spettatori per il 4,4% di share

Rai1 si piazza al vertice degli ascolti tv della domenica con Tim Summer Hits, che ha intrattenuto 2.348.000 spettatori pari al 18.4% di share. Segue Canale 5 con Segreti di famiglia, che ha appassionato 1.630.000 spettatori pari al 13.5% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza lo speciale Elezioni francesi del TG La7 con 1.154.000 spettatori per il 7.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 7 luglio 2024 per le altre reti: Il velo nuziale - Una dolce attesa su Rai2 con 620.000 spettatori (4.1%), le repliche di Report su Rai3 con 959.000 spettatori (6.6%), Gli idoli delle donne su Italia 1 con 789.000 spettatori (5.5%), Quarta repubblica con lo speciale "Francia al voto" con 541.000 spettatori (4.4%), Italia's Got Talent - Best of su TV8 con 273.000 spettatori (2.1%), Little Big Italy - Nashville sul Nove con 328.000 spettatori (2.6%).