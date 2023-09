Ascolti tv, anche Del Debbio parte bene. Del Debbio ringrazia Salvini-Vannacci

Ascolti tv ieri 7 settembre 2023: il programma di Alberto Angela è il più visto con 2.5 milioni di spettatori per il 16,5% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv del giovedì con la prima puntata della nuova edizione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta con Alberto Angela, che ha interessato 2.513.000 spettatori pari al 16.5% di share. Subito dietro si piazza Circo Max – Una Serata di Hit su Canale 5 con 1.993.000 spettatori pari al 13.8% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza la puntata di esordio di Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.158.000 spettatori con il 9.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 7 settembre 2023 per le altre reti: Rimetti a noi i nostri debiti su Rai2 con 641.000 spettatori (3.9%), Volevo Nascondermi su Rai3 con 537.000 spettatori (3.6%), Chicago Fire su Italia 1 con 1.275.000 spettatori (7.5%), Rain Man – L’uomo della pioggia su La7 con 15.000 spettatori (3.3%), la partita Francia – Repubblica d’Irlanda valida per le qualificazioni agli Europei 2024 con 398.000 spettatori (2.3%), Tutte contro lui – The Other Woman sul Nove con 399.000 spettatori (2.5%).