Ascolti tv, Merlino schiaccia De Girolamo. Estate in Diretta chiude dietro

Ascolti tv ieri 7 settembre 2023: Estate in Diretta arriva a 1.36 milioni di spettatori per il 16,9% di share

Myrta Merlino dopo il velato attacco di Alberto Matano, che sostanzialmente l'accusa di aver copiato La Vita in Diretta, si conferma una scelta vincente come conduttrice di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso. Per gli ascolti tv ieri 7 settembre 2023 infatti il programma di Canale 5 chiude con 1.470.000 spettatori (20.1%) nella prima parte e 1.356.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte.

Myrta Merlino quindi vince il confronto con la collega Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Negli ascolti tv infatti l'Estate in Diretta si ferma a 1.360.000 spettatori per il 16.9% di share.

De Girolamo ieri è ritornata sull'aggressione subita a Roma ad inizio estate: "Ho subìto un’aggressione insensata senza motivo che per fortuna si è conclusa con i danni alle cose e non alle persone però vi assicuro che ho avuto molta paura. Hanno rotto lo specchietto, l’hanno sradicato. - ha raccontato - Hanno preso a calci la mia macchina, il tema è che non c’era nessun motivo io ero ferma a uno stop". Da qui l'appello che si ricollega agli ultimi fatti di cronaca: "Ritroviamo un po’ tutti la serenità perché non si può uccidere una persona, menarla, solamente per un parcheggio o uno stop non rispettato