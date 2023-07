MediaTech

Giovedì, 13 luglio 2023 Ascolti tv, In Onda Estate non si ferma più. Telese-Aprile sono quasi all'8% Controcorrente su Rete 4 non va oltre il 5,1%. Un posto al sole su Rai3 al 9,7%. Tutti i dati dell'access prime time del 12 luglio di Redazione Mediatech