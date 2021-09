Ascolti TV, l'inchiesta di Presa Diretta sul calcio batte Conte da Porro

Ascolti TV, Presa Diretta indaga sui debiti del calcio e si aggiudica il 4,62% di share. L'ex premier Conte su Quarta Repubblica si ferma a 760mila spettatori

A dominare la prima serata per quanto riguarda gli ascolti TV di ieri è la replica de "Il Commissario Montalbano - La Caccia al Tesoro". La serie con protagonista con Luca Zingaretti ha ottenuto uno share del 18,29% e 3.669.000 telespettatori. Medaglia d'argento di ascolti TV per la prima puntata di 'Grande Fratello Vip 6', che ha totalizzato 2.860.000 telespettatori (share del 20,7%). Terzo posto per 'John Wick 3 - Parabellum', in onda su Rai2, che ha registrato 1.168.000 telespettatori (share del 5,87%). Appena fuori dal podio 'Killer Elite' su Italia 1 che si è aggiudicata 1.101.000 telespettatori (share del 5,63%). Su Rai3 'Presa Diretta' ha conquistato 951.000 telespettatori e il 4,62%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' con l'ex premier Giuseppe Conte è stato visto da 761.000 telespettatori pari al 4,93% di share e su Tv8 'The Karate Kid - La leggenda continua' ha totalizzato 390.000 telespettatori e il 2,19%. La7 con 'Eden - Un Pianeta da Salvare' ha interessato 340.000 telespettatori con il 2,1% e Nove, infine, con 'Avamposti' ha raggiunto 195.000 telespettatori con uno share dell'1,5%.

Nell'access prime time domina Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' che ha raggiunto 3.836.000 telespettatori e uno share del 17,39%. Su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha ottenuto 3.804.000 telespettatori (share del 16,8%). Anche nel preserale Rai1 vince con 'Reazione a catena' con 2.666.000 telespettatori e uno share del 22,37% contro 'Caduta libera!' su Canale 5 che ha registrato 2.294.000 di telespettatori (15,4% di share). Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate l'intera giornata con 2.885.0000 di telespettatori (share del 32,8%). La prima e la seconda serata sono andate invece ai canali Mediaset rispettivamente con 7.804.000 telespettatori e il 35,37% di share e con 7.804.000 telespettatori e il 42,64% di share.