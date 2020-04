Ascolti tv, Jesus vince la prima serata. Ma è Papa Francesco il n°1 a Pasqua

Ascolti tv, Jesus vince la prima serata. Papa Francesco numero 1 a Pasqua

Il film di Rai1 'Jesus' si è aggiudicato gli ASCOLTI TV della prima serata di domenica 12 aprile 2020 con 4.355.000 telespettatori e il 15,04% di share, ma è stata la Messa di Pasqua celebrata da Papa Francesco e andata sempre su Rai1 domenica mattina a ottenere il maggior numero di telespettatori della giornata: 6.368.000 pari al 37,08%. Tornando al prime time, al secondo posto c'è Canale 5 con il film 'Il Papa buono' visto da 3.206.000 telespettatori pari al 12,55% di share.

Ascolti tv, Che Tempo che Fa sopra il 10%, Giletti al 4%

Su Rai2 'Che Tempo che Fa' negli ascolti tv ha totalizzato 3.032.000 telespettatori e uno share del 10,38%. Appena fuori dal podio Italia 1 con lo show di Andrea Pucci 'In... tolleranza zero', seguito da 2.341.000 telespettatori pari all'8,46% di share. Su Retequattro il film 'Banana Joe' ha ottenuto 1.511.000 telespettatori e uno share del 5,36%, mentre Rai3 con il film d'animazione 'Emoji: accendi le emozioni' ha conquistato 770.000 telespettatori (2,6%). Su Tv8 'I delitti del Barlume' ha interessato 707.000 telespettatori e il 2,5% di share, mentre La7 con il film 'War Horse' ha totalizzato 547.000 telespettatori e il 2,17% di share. Chiude la classifica Nove con 'Little Big Italy' visto da 389.000 telespettatori pari all'1,29% di share. Su La7 Speciale Non è L’Arena fa il 4.1% con 1.200.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti al 2.2% con 654.000 spettatori.