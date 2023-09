Ascolti tv, l'ombra di Branchetti spaventa Merlino. Pomeriggio 5 cala ancora

Ascolti tv ieri 21 settembre 2023: l'andamento del programma potrebbero confermare le voci di un addio di Myrta Merlino

Le voci di un addio di Myrta Merlino da Pomeriggio Cinque non ne fermano il lento declino ma anzi lo accentuano. Il programma infatti che perde ancora negli ascolti tv (anche se di pochissimo) rispetto a mercoledì. Il programma di Canale 5 ieri ottiene infatti 1.379.000 spettatori (17.2%) nella prima parte e 1.403.000 spettatori (15.88%) nella seconda parte (Saluti: 1.333.000 – 13.46%). Il 20 settembre, invece, aveva chiuso con 1.330.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 1.451.000 spettatori (16.2%) nella seconda parte (Saluti: 1.306.000 – 13%).

Non c'è proprio competizione con La Vita in Diretta che invece cresce negli ascolti tv ieri 21 settembre 2023 passando da raccolto 1.251.000 spettatori (16.7%) nella presentazione e 1.730.000 spettatori (19.2%) di mercoledì a 1.530.000 spettatori (18.95%) nella presentazione e 1.857.000 spettatori (20.82%) di ieri.

Il futuro di Merlino sembra quindi sempre più in bilico. Si vocifera che Pier Silvio Berlusconi in persona stia spingendo per un cambio alla conduzione. Il nuovo volto di Pomeriggio Cinque potrebbe essere Simona Branchetti, uno dei volti storici dell'informazione di Mediaset. Gira voce però anche la voce che Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni e conduttore di Diario del giorno, stia sponsorizzando Branchetti per la conduzione di Mattino 5.