Ascolti tv, la Bortone prova a far dimenticare la Balivo. I DATI

ASCOLTI TV, "OGGI E' UN ALTRO GIORNO" VS" VIENI DA ME". ASCOLTI SIMILI ALL'ESORDIO

Settembre: mese di ripartenze e novità. A scuola la campanella è suonata proprio questa mattina e in Rai, la stagione autunnale è ripartita con il ritorno dei programmi di intrattenimento. C’è curiosità intorno agli ascolti tv di Oggi è un altro giorno, programma che occupa la fascia oraria centrale di Rai 1. La conduzione della trasmissione è stata affidata a Serena Bortone, chiamata dalla rete ammiraglia in sostituzione di Vieni da me di Caterina Balivo che ha detto addio dopo due anni di crescenti ascolti. Un fulmine a ciel sereno per il suo pubblico, con cui ha costruito nel tempo un rapporto consolidato. E si sa… la conduttrice può aggiungere e può togliere. Sebbene sia prematuro fare un bilancio dopo solo 7 giorni, dalle prime comparazioni fra l’inizio di Vieni da me, nel 2018 con la Balivo, e la prima settimana di Oggi è un altro giorno, esce fuori un dato curioso: gli ascolti tv sono gli stessi.

ASCOLTI TV, "OGGI E' UN ALTRO GIORNO" VS "VIENI DA ME": I DATI A CONFRONTO

Il 10 settembre 2018 per esempio, la prima puntata in assoluto di Vieni da me ha registrato il 10.6%. Il giorno dopo, l’11 settembre, il 10.5%. Il 12 settembre il 9.6% e così via. Praticamente gli stessi numeri dell’inizio di Oggi è un altro giorno. Infatti, la trasmissione della Bortone ha registrato il 10% lunedì 7 settembre, il 10.1% martedì 8 settembre, e il 9.5% mercoledì 9 settembre. Se prendiamo poi i dati dei primi tre giorni del 2019 di Vieni da me, la seconda stagione cominciata il 9 settembre, ha esordito il lunedì con l’11.9% di share. Martedì 10 settembre con il 12.5% e mercoledì 11 settembre con il 12.9%.

ASCOLTI TV, "OGGI E' UN ALTRO GIORNO" VS "VIENI DA ME": LA BORTONE PUNTA LA BALIVO

Lo share ha raggiunto buoni punteggi dopo un po’ di tempo insomma. C’è da tenere conto anche che la stagione corrente è cominciata, in anticipo rispetto alle ultime due stagioni di Vieni da me e molte famiglie, a causa soprattutto del Covid-19, hanno scelto di godersi le proprie ferie nel mese di settembre, in bassa stagione, per evitare il più possibile la contiguità con altre persone e ridurre al minimo i rischi di contagio. Infine Caterina Balivo ha fidelizzato il suo pubblico nel tempo, con progressione. Adesso la sfida a distanza con Serena Bortone è aperta.