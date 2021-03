Ascolti tv, la gaffe di Piazza Pulita: "Ema ha sospeso AstraZeneca" ma è falso

E' polemica social dopo un sondaggio pubblicato da Piazza Pulita, il programma condotto da Corrado Formigli, in cui l'affermazione proposta, rispetto a cui si è chiesto agli ascoltatori se fossero d'accordo o meno, è in realtà falsa. "Nei giorni scorsi Ema ha sospeso AstraZeneca. E' giusto?", si legge nella domanda, ma qualcuno fa subito notare la gaffe: "E' davvero incredibile che si ponga una domanda del genere ai cittadini. L'ema non ha mai sospeso AstraZeneca né ha mai suggerito agli stati di farlo" scrive Luciano Capone su Twitter.

