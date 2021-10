Ascolti tv, la nazionale perde sul campo ma vince nello share. Talk in calo

Ascolti tv prima serata mercoledì 6 ottobre

La Nazionale di calcio di Roberto Mancini perde 2-1 con la Spagna nella partita valevole per l'accesso alla finale di domenica, ma in compenso vince la serata degli ascolti tv, conquistando il prime time grazie ai 9.075.000 telespettatori collegati davanti agli schermi su Rai1 pari al 36,96% di share.

Il secondo programma per audience è stato 'Chi l'ha visto?' su Rai3 con 2.132.000 telespettatori e il 10,82% di share e a completare il successo delle reti di Viale Mazzini è il terzo posto per Rai2 che con 'L'ispettore Coliandro' ha ottenuto 1.817.000 e 8,27%.

Seguono, nell'ordine: 'La signora dello zoo di Varsavia' su Canale5 con 1.511.000 e 8,2%; 'Tu la conosci Claudia?' su Italia1 con 864.000 e 3,87%; 'Zona Bianca' su Rete4 con 612.000 e 3,43%; 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti su La7 con 570.000 e 3,4%; 'X Factor' su Tv8 con 399.000 e 3%; 'Accordi e disaccordi' su Nove con 255.000 telespettatori e 1,1% di share.

La Rai vince su tutti i fronti il confronto con Mediaset.

Ascolti tv ieri sera mercoledì 6 ottobre, access prime time

Nella fascia oraria dell'access prime time, il prepartita di Italia-Spagna per la Nations League su Rai1 realizza 5.910.000 telespettatori e il 25,88% di share contro 'Striscia la Notizia' su Canale 5 che fa 3.145.000 e 12,42%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 774.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 974.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.412.000 spettatori (6.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.779.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 878.000 individui all’ascolto (3.7%), nella prima parte, e 774.000 spettatori (3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.216.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 357.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 322.000 spettatori con l’1.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 356.000 spettatori e l’1.5%.

Ascolti tv preserale

Nel preserale, 'L'Eredità' su Rai1 ottiene 4.079.000 e 22,42% rispetto a 'Caduta libera' su Canale5 con 3.416.000 e 19,32%.

Nel complesso, le reti Rai vincono la prima serata con 13.103.000 telespettatori e 53,12% share contro le reti Mediaset che si fermano a 6.130.000 e 24,85%; e la seconda serata con 4.043.000 e 40,05% contro 2.853.000 e 28,26%. Anche nelle 24 ore, le reti Rai conquistano 3.969.000 e 41,28% superando le reti Mediaset con 2.927.000 telespettatori e 30,45% share.