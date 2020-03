Ascolti Tv: la pace Panicucci-D'Urso non giova a Toffanin, ma Liorni va peggio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 29 febbraio 2020, in fascia pomeridiana, hanno visto un momento "storico" con la riappacificazione pro telecamere di Barbara D'Urso e Federica Panicucci nel salotto di Verissimo su Canale 5.

L'evento avvenuto dopo anni e anni di liti e ripicche a distanza, sulla carta, avrebbe dovuto attirare maree di telespettatori e invece il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 ha prevalso con il solo 15.5% di share e 2.221.000 spettatori (2.591.000 - 17.2% nei Giri di Valzer). Pure, Marco Liorni e il suo Italia Sì su Rai1 non ne hanno profittato neanche questa volta, fermandosi a 1.689.000 spettatori (11.9%) nella prima parte e a 2.225.000 (13.9%) nella seconda.

Nemmeno una defaillance temporanea della concorrenza riesce dunque a risollevare le sorti del sabato pomeriggio dell'Ammiraglia Rai, che soccombe quotidianamente a Canale 5 anche nei giorni feriali con Vieni da Me di Caterina Balivo (che a fatica supera il 13% di share) e La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, risollevatosi con il Coronavirus ma sempre messo in difficoltà da Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso. A conti fatti, in relazione alla fascia pomeridiana, Rai1 rifiata solo la domenica. E senz'altro non è sufficiente.

Quando si rimetterà seriamente mano alla programmazione del daytime dell'Ammiraglia Rai?