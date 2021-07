Ascolti TV, la Sciarelli con "Chi l'ha visto" batte Brindisi con "Zona Bianca"

Ascolti TV: gli Europei 2020 restano il programma preferito della prima serata. La Sciarelli si consola con il secondo posto e l'aver battuto Zona Bianca

La semifinale degli Europei 2020 Inghilterra-Danimarca, trasmessa da Rai1, si è aggiudicata gli ascolti TV della prima serata di ieri con 9.881.000 telespettatori e il 46,55% di share. Rai3 con 'Chi l'ha visto?' ha ottenuto il secondo posto con 1.510.000 telespettatori e il 7,44%, mentre Canale 5 è terzo con 'Grand Hotel - Intrighi e Passioni' che ha registrato 1.306.000 telespettatori e il 7,01% di share. Su Rai2 il film 'La doppia vita di mio marito' ha totalizzato 919.000 telespettatori e il 4,16% di share, e Retequattro con 'Zona Bianca' ha ottenuto 416.000 telespettatori e il 2,26%, mentre su Italia 1 'Hunger Games - Il canto della rivolta: Parte 2' è stato visto da 376.000 telespettatori pari all'1,88% di share. La7 con 'Quel che resta del giorno' ha conquistato 272.000 telespettatori e l'1,29% di share, mentre Tv8 e Nove chiudono la classifica rispettivamente con 'Name That Tune' (258.000 telespettatori, share 1,27%) e con 'Sapore di mare' (259.000 telespettatori, share 1,2%)

Ascolti TV: commozione per l'addio a Raffaella Carrà

Nell'access prime time, dominato dalla partita Inghilterra-Danimarca su Rai1, 'Paperissima sprint' di Canale 5 ha registrato 2.040.000 telespettatori e il 10,27% di share. Nel preserale è ancora in testa la rete ammiraglia Rai con 'Estate in diretta' visto da 2.360.000 telespettatori e il 21,08% di share, mentre Canale 5 con 'Caduta libera!' ha totalizzato 2.054.000 telespettatori e il 15,72% di share. Il lungo addio alla Carrà con la diretta del corteo funebre, 'Tg1 - Ciao Raffaella', trasmesso da Rai1 nel pomeriggio di ieri, è stato visto da 2.314.000 telespettatori con il 22,97% di share%. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate tutte le fasce orarie e in particolare la prima serata, con 11.959.000 telespettatori e il 56,3% di share, la seconda serata con 6.000.000 e il 53,65%, e l'intera giornata con 4.012.000 telespettatori e il 45,43% di share.