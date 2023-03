Ascolti tv, La7 davanti a Rai2 e Rete 4 in prime time a febbraio

Ascolti tv, La7 al quinto posto in prime time a febbraio 2023

Eccellenti ascolti tv nel mese di febbraio (1-28) per La7 che in prime time (20.30/22.30) con il 4,3% di share è quinta Rete davanti a Rai2 (4,2%) e Rete4 (3,8%).

Ascolti tv, La7 vola sul target laureati

Sempre in prime time LA7 raggiunge il secondo posto sul target laureati (9,9% dietro solo a Rai1) e il quarto posto sul pubblico alto spendente (8,7%). Ottimi ascolti dei target pregiati anche nella giornata (07.00/02.00) dove la Rete si piazza al quarto posto sui laureati (7,8%) e sul pubblico alto spendente (7,2%). Lato web e social si contano 43 milioni di visualizzazioni pagina su siti e app (+24% vs 2022), 21 milioni di stream views (+25% vs 2022) e 13 milioni i visitatori unici (+10%).

I follower dei profili social La7 e dei suoi programmi su Facebook, Twitter, Instagram e Tiktok sono 6,6 milioni (+10% vs 2022) e continua la crescita dei podcast che arrivano a 300 mila ascolti (+68%).

La7 al primo posto nel live streaming

Per quanto riguarda il tempo di visione del live streaming, La7 è il primo canale tra i broadcaster con una media di oltre 37 minuti visti (davanti a Rai1). Bene anche la fruizione on demand dove i programmi La7 si confermano i più visti tra quelli dell’area approfondimento dei broadcaster, sia in termini di stream views (70% del totale stream views vod di quest’area) sia in termini di tempo di visione (49%).