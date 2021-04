Ascolti tv, lo show di Simona Ventura non decolla: Rai2 lo sposta

Games of Games non riesce a decollare negli ascolti tv. Lo show di Simona Ventura (ispirato al popolare format americano condotto da Ellen DeGeneres) alla terza puntata si è fermato sotto al 4% (3,9%) con 930.000 spettatori.

Numeri in lieve crescita rispetto alla settimana precedente (915.000 spettatori, 3.7%), ma i dati Auditel non sono quelli sperati. Ecco perché Rai2 sta pensando di riprogrammarlo e studia quale potrebbe essere la serata più giusta. L'ipotesi è che possa tornare in onda il martedì, giorno solitamente dedicato all’intrattenimento. Al momento però lo spazio è occupato dal programma di Enrico Brignano quindi "Game of Games" potrebbe ripartire quando finirà questo show. L'alternativa è di individuare un’altra serata più funzionale al programma rispetto al mercoledì. Entro inizio settimana dovrebbe essere presa una decisione.

Intanto le puntate di Games of Games previste per il 21 e il 28 aprile saranno sostituite dai film “Tutta colpa dell’amore” con Patrick Dempsey e “La risposta è nelle stelle”