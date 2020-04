Ascolti tv, Luca Argentero: numeri Doc per Rai 1. Del Debbio batte Formigli

Ascolti tv, Luca Argentero: numeri Doc per Rai 1. Johnny Deep ko

Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero su Rai1 vince nettamente la serata degli ascolti tv con il 30,7% di share media con 8,293 milioni di spettatori. La fiction Rai, cresce nell'Auditel dopo che la settimana scorsa già era andata fortissimo. Canale5 con i Pirati dei Caraibi-La maledizione del forziere fantasma chiude al secondo posto la classifica del prime time, ma è lontana: 10,1% con 2,466 milioni di contatti (in calo con l'episodio precedente di Johnny Deep di sette giorni fa).

Ascolti tv, Del Debbio batte Formigli

Podio Mediaset per Rete4 con Diritto e rovescio (tra gli ospiti Flavio Briatore e la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani): Paolo Del Debbio ha conquistato il 6,5% con 1,515 milioni. Quarto posto per La7: Piazza Pulita di Corrado Formigli arriva a 1.316.000 spettatori con uno share del 5.7% (tra gli ospiti Carlo Calenda, Rula Jebreal, Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti, Silvio Garattini). Il film Marvel in replica Captain America: il primo vendicatore è staccato: 3,8% e 1,063 milioni, 1.063.000 spettatori pari al 3.8% di share. Rai3 si ferma al 2,2% e 632 mila spettatori con Napoli Milionaria!. Su Tv8 la replica de La notte dei record ha fatto l’1,86% con 503 mila spettatori, mentre sul Nove Tutto tutto niente niente raggiunge l’1,4% con 407 mila contatti.

Ascolti tv, Soliti Ignoti: Rai1 sopra al 20%. Gruber sfiora il 9% su La7

Nell'access prime time su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica arriva a 6.192.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia conquista 5.431.000 spettatori con uno share del 18%. I programmi di informazione: Otto e Mezzo di Lilli Gruber fa volare LA7 a 2.655.000 spettatori (8.9%), mentre Stasera Italia su Rete 4 nella prima parte ottiene 1.539.000 individui all’ascolto (5.2%), nella seconda 1.381.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post guadagna 1.540.000 spettatori con il 5.1%. A seguire: su Italia1 CSI conquista 1.397.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Non ho l’Età a 904.000 spettatori con il 3.2% mentre Un Posto al Sole Classic ne porta 820.000 spettatori pari al 2.8%. Tv8 con Guess My Age arriva a 715.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco fa 437.000 spettatori con l’1.5%.