Ascolti tv top e flop, Giletti con Travaglio stende Porro. Grande Fratello vs Malinconico, colpo di scena! I dati Auditel

Ascolti tv ieri 16 dicembre 2024: Grande Fratello vince la sfida con Vicenzo Malinconico

Il Grande Fratello vola al primo posto negli ascolti tv del lunedì con 2.277.000 spettatori per il 19.09% di share. Il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 sale rispetto alla precedente puntata, dove aveva ottenuto 2.382.000 spettatori (18.79%). Rai1 chiude la seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso con 3.015.000 spettatori pari al 18.74% di share.

Ascolti tv, Giletti (con Travaglio) batte Quarta Repubblica di Porro

Lo Stato delle Cose su Rai3 con in studio tra gli altri anche Marco Travaglio sale a 857.000 spettatori (5.54%). Nella precedente puntata Massimo Giletti aveva interessato 838.000 spettatori (5%). Quarta Repubblica su Rete 4 cala invece con ospite il presidente argentino, Javier Milei, a 606.000 spettatori (4.45%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva raggiunto 724.000 spettatori (4.96%). La Torre di Babele su La7 di Corrado Augias (con Romano Prodi) arriva a 817.000 spettatori (4.48%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 16 dicembre 2024 per le altre reti: Raiduo su Rai2 con 664.000 spettatori (3.9%), Attacco al Potere – Paris has fallen su Italia 1 con 873.000 spettatori (4.93%), GialappaShow – Best Of su TV8 con 587.000 spettatori (3.7%), Little Big Italy sul Nove con 512.000 spettatori con il 2.9% (episodio in replica in seconda serata: 224.000 – 2.3%).