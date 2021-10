Ascolti tv, Report batte Quarta Repubblica. Niente effetto Obama per Gruber

Ascolti tv ieri sera prime time lunedì 25 ottobre

L'ultima puntata dei 'Bastardi di Pizzofalcone' in onda su Rai1 ha vinto gli ascoltti della prima serata di ieri grazie a 4.461.000 telespettatori e al 20,96% di share. Su Canale 5 'Grande Fratello Vip' ha ottenuto 3.013.000 telespettatori e il 20,38%, mentre il terzo gradino del podio l'ha conquistato Rai3 con il ritorno di 'Report', visto da 2.304.0000 telespettatori pari al 10,44% di share.

Di seguito gli altri programmi della serata: su Italia 1 'Final Score' (1.019.000 telespettatori, share 4,67%); su Retequattro 'Quarta Repubblica' (750.000 telespettatori, share 4,38%); su Rai2 'Quelli che il Lunedì' (601.000 telespettatori, share 2,62%); su Nove 'Little Big Italy' (483.000 telespettatori, share 2,08%); su La7 'The Interpreter' (378.000 telespettatori, share 1,9%); su Tv8 'Spider-Man' (322.000 telespettatori, share 1,6%).

Ascolti tv ieri sera access prime time lunedì 25 ottobre

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.954.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.089.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 891.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.235.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.308.000 spettatori (5.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.789.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.078.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 957.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.739.000 spettatori (7.2%).

Su Tv8 Guess My Age ha divertito 381.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 439.000 spettatori con l’1.8%.