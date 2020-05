Ascolti tv, Lunetta Savino e Maria De Filippi: testa a testa. Crozza vola a 1,3 mln

Venerdì 29 maggio è testa a testa negli ascolti tv tra Rai1 e Canale 5. Ha ottenuto uno share del 13,48%, con un ascolto pari a 3,1 milioni di ascoltatori, il film trasmesso "Il figlio della luna" con Lunetta Savino. Su Mediaset, la semifinale del talent di Maria De Filippi, Amici Speciali, vince sullo share con il 16,65% (il programma è partito alle 21.37 e finito all'1.11), ma totalizza qualche spettatore di meno (3.005.000 spettatori pari).

Il podio è di Rete4 con Quarto Grado che raggiunge 1.414.000 spettatori con il 7.26% di share. Molto bene Maurizio Crozza che lancia il Nove a 1.362.000 spettatori con il 5.39%. Su La7 Propaganda Live fa 1.140.000 spettatori con uno share del 5.87%.

Tra gli altri programmi del prime time su Rai2 NCIS convince 1.622.000 spettatori pari al 6.23% di share e The Rookie 1.303.000 spettatori con il 5.36%. Su Italia 1 Fast and Furious arriva a 1.240.000 spettatori (5.21%). Su Rai3 Euforia convince 939.000 spettatori pari ad uno share del 3.82%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 591.000 spettatori con il 2.51%.