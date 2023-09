Ascolti tv, Maggioni fa peggio di Annunziata: nemmeno la Nato la fa volare

Ascolti tv ieri 17 settembre 2023: il programma conferma numeri più bassi rispetto alla precedente edizione condotta da Lucia Annuziata

Monica Maggioni ha iniziato settimana scorsa la sua nuova avvenutra a In Mezz'ora, programma di Rai3 di cui eredita la conduzione da Lucia Annunziata. La prima puntata non ha ottenuto numeri eccezionali così come la seconda, nonostante ospiti di primo piano come il segretario di Azione, Carlo Calenda, l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, la scrittrice canadese Naomi Klein, che ha presentato il suo nuovo libro "Doppio. Il mio viaggio nel Mondo Specchio" e il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg.

In Mezz'Ora infatti arriva a 867.000 spettatori (7,3%) mentre Il Mondo di In Mezz'Ora si ferma a 553.000 spettatori (5%). Nella prima puntata Maggioni aveva ottenuto 840.000 spettatori (7,29%) e 622.000 spettatori (6,16%) nel segmento "Il Mondo".

Verissimo ieri su Canale 5 è stato invece visto da 2.054.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 1.715.000 spettatori (17%) nella parte "Giri di Valzer". Settimana scorsa Silvia Toffanin era arrivata a 1.892.000 di spettatori (21,47%) e 1.695.000 spettatori (19,41%) in "Giri di Valzer".