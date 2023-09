Ascolti tv, Spalletti re della serata. Verissimo parte in quarta: oltre il 20%

Ascolti tv, la partita degli azzurri conquista la prima serata, secondo Renato Zero

Esordio difficile per Spalletti come Ct della Nazionale ( dopo il pareggio con la Macedonia ). L'Italia ha portato a casa solo un pareggio, grazie a una rete di Immobile. Ma sul fronte ascolti la situazione è più rosea: la partita di Qualificazioni agli Europei 2024 – Macedonia del Nord-Italia , in onda su Rai 1, ha infatti conquistato 6.018.000 spettatori pari al 39.6% di share (pre e post gara a 5.341.000 e il 35.9%, primo tempo a 6.219.000 e il 39.9%, secondo tempo a 5.833.000 e il 39.2%). Secondo su Canale 5 l'evento 070 con Renato Zero che ha raccolto davanti al video 1.357.000 spettatori con uno share dell’11%. A seguire su Rai2 Morte in Normandia (4.8%) e Windstorm 4 – Il vento sta cambiando su Italia 1 (4.8%).

Ascolti tv, Verissimo piace e conquista oltre il 20% di share

Nella giorna di ieri a primeggiare anche il ritorno di Silvia Toffanin alla conduzione di "Verissimo". Silvia Toffanin ha inaugurato ieri, sabato 9 settembre 2023, la nuova stagione del suo fortunatissimo programma tv dal titolo Verissimo. Il programma andato in onda nel pomeriggio di Canale 5 ha ottenuto un seguito di ben 1.798.000 spettatori con il 22.9% di share nella prima parte e 1.616.000 spettatori con il 20.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Durante la puntata andata in onda ieri sabato 9 settembre 2023, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio di Cologno Monzese il campione di atletica Gianmarco Tamberi, la neo conduttrice Mediaset Myrta Merlino, Diletta Rossi, Virginia Mihajlovic e Grecia Colmenares.