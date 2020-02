Ascolti Tv: male Isoardi e Balivo, Cuccarini-Matano giovano del Coronavirus

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del daytime di martedì 25 febbraio 2020 vedono ristagnare La Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi su Rai1 e Vieni da me presentato sulla stessa rete da Caterina Balivo.

La Prova del Cuoco si è fermato a 1.699.000 spettatori con il 12.3% di share mentre Vieni da Me si è assestato a 1.951.000 spettatori (12.7% di share).

Fa meglio, sospinto dall'approfondimento relativo al Coronavirus, La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano che hanno ottenuto 2.189.000 spettatori con il 15.8% (presentazione 1.641.000 – 13.4%), insidiando Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso. Un trend positivo che negli ultimi tempi porta la coppia a battere talvolta la concorrenza di Canale 5, segno che, per informarsi sugli sviluppi epidemiologici e sanitari, i telespettatori preferiscono in questo periodo scegliere il contenitore di Rai1, facendone lievitare gli ascolti.