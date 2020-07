Ascolti tv, Mara Venier multata per l'abbraccio a Romina Power? Bufera Rai

Mara Venier potrebbe essere multata dalla Rai per l'abbraccio a Romina Power - al termine di una toccante intervista - nel corso dell’ultima puntata di Domenica In (che ha segnato grandi ascolti tv a confermare di una grane stagione condotta da zia Mara: 22.3% con 3.013.000 spettatori nella prima parte e il 23% con 2.682.000 spettatori nella seconda).

L'ex moglie di Al Bano Carrisi era arrivata in studio a pochi giorni dalla morte della sorella Taryn (dopo una battaglia contro la leucemia). “La sua presenza qua mi dimostra ancora di più il legame così e speciale che c’è tra me e Romina Power”, aveva detto Mara Venier. L’attrice americana era apparsa visibilmente commossa nel corso della sua apparizione a Domenica In. “Non ci dovremmo abbracciare, ma vieni qui”, le parole di Mara Venier. E Romina: “Non me ne frega niente che non ci dobbiamo abbracciare, ti abbraccio lo stesso. Quando prendo un impegno non mi sembra giusto cancellare questo impegno con te. Ci darà l’occasione di ricordare quanto era speciale mia sorella. Nessuno se lo aspettava. Non dovrebbe mai succedere che la più giovane se ne va prima della più grande. E poi tutti dovremmo vivere almeno fino a 80 anni, tutti. Non è giusto che la vita venga tagliata così. Lei era la più spirituale di noi, ci ha insegnato a tutti a meditare. La spiritualità ce l’ha insegnata lei”.

Un momento molto emozionante. Ma subito dopo sono partite le polemiche. Il consigliere di amministrazione RAI Riccardo Laganà ha attaccato: «Quel "non me ne frega niente" su RAI1 è inaccettabile. Uno schiaffo alle leggi. Per i colleghi\e che lavorano e rischiano in quella (ed altre) Produzioni nei CPTV e Sedi Regionali ed anche per tutti\e coloro che correttamente, fuori e dentro la RAI, rispettano le leggi necessarie al contenimento della Pandemia Covid19».

Poi è arrivato un post su Facebook di Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. “Mara Venier – ha scritto – con il suo comportamento di fronte a milioni di telespettatori mette a rischio il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus. La sua battuta ‘non me ne frega niente che non dobbiamo abbracciarci’, rivolta a Romina Power, ha rappresentato un episodio inqualificabile di deliberata sconfessione delle norme per il distanziamento, proprio sulla prima rete del servizio pubblico, peraltro nella puntata finale della stagione che ha fatto registrare ascolti molto alti. Il Cda Rai – si legge ancora -, a maggior ragione dopo la dura presa di posizione del consigliere Laganà, affronti la vicenda e valuti se non sia doveroso quantomeno comminare una multa o comunque una sanzione alla conduttrice”.

Duro commento anche della senatrice Pd, Valeria Fedeli: “Con le scuole chiuse da 4 mesi in diretta su Rai1 Mara Venier bacia e abbraccia gli ospiti perché ‘intanto ormai si abbracciano tutti’. Non è così. Ci sono norme anti Covid e questo è un grave messaggio non all’altezza della responsabilità del servizio pubblico”, ha attaccato la senatrice del Partito Democratico.