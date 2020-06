Ascolti tv, Mara Venier regina del day time con il piede fratturato

Mara Venier è sempre la regina della domenica negli ascolti tv (stravince nel daytime pomeriggio) ed è più forte della sfortuna. La conduttrice di Domenica In infatti ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio: è scivolata in casa poche ore prima di andare in onda. Lo ha raccontato proprio lei, postando su Instagram uno scatto in cui mostrava una vistosa fasciatura.

“Ci provo andare in onda – aveva spiegato su Instagram – sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua. Penso frattura al piede, una botta in testa! Subito dopo domenica in radiografia!”.

Poi, più forte del dolore ha presentato Domenica In (con la gamba stesa su un poggiapiedi), toccando anche questa volta alti picchi negli ascolti tv: 19,9% 3 milioni 251 mila nella prima parte e 21,7% 2 milioni 923 mila nella seconda. Un grande successo per Mara Venier che subito dopo è corsa in ospedale. La presentatrice a poche ore dalla puntata dello show Rai ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui ha fatto il punto sul suo infortunio: "Una bella frattura al piede... olè...", ha scritto zia Mara pubblicando uno scatto della sua gamba ingessata su un letto del Concordia Hospital, a Roma, e ringraziando Giovanni Di Giacomo, l'ortopedico che si è preso cura di lei.