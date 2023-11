Ascolti tv, Marcuzzi parte in retromarcia: la prima di "Boomerissima" fa il 6%

Ascolti tv, Marcuzzi parte dal 6% ma fa peggio dell'esordio "boom" della prima stagione

Buona la prima per il game-show "Boomerissima", che mette a confronto due generazioni: quella dei boomers e quella dei millennials, condotto da Alessia Marcuzzi? Non proprio. Il programa in onda su Rai2 ha raccolto meno spettatori rispetto all'esordio "boom" dello scorso anno: il ritorno di "Boomerissima" è stato scelto da 873.000 spettatori pari al 6%; contro invece i dati più positivi del debutto della prima stagione: 1.310.000 spettatori pari al 7.4% di share. La serata di ieri, martedì 31 ottobre 2023, è stata vinta però da Rai1 con la seconda puntata di Per Elisa – Il Caso Claps che ha conquistato 2.855.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Attraverso i miei occhi ha incollato davanti al video 1.698.000 spettatori con uno share del 10.3%.

Su Italia1 Le Iene è visto da 1.248.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai3 Avanti Popolo segna 420.000 spettatori pari al 2.7%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 822.000 spettatori (6.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.164.000 spettatori e il 7.5%. Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie ottiene 368.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Mister Felicità sigla 275.000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 la partita di Coppa Italia – Bologna-Verona arriva a .000 spettatori pari al %. Su Rai4 Judas and the Black Messiah è visto da .000 spettatori (%). Su La5 Grande Fratello è seguito da .000 spettatori (%).