Ascolti tv, Maria De Filippi batte Amendola su Rai1. Flop Rai2

Ascolti tv, Maria De Filippi batte Amendola su Rai1

Nero a Metà con Amendola conquista 3.430.000 spettatori su Rai1, mentre Tú sí que vales arriva a 3.318.000 spettatori su Canale 5. La guerra degli ascolti tv di mercoledì 20 gennaio viene vinta dall'ammiraglia Mediaset: nel periodo di sovrapposizione infatti la fiction Rai fa 3,3 milioni e 13,9%, mentre il programma di Maria De Filippi conquista 4,051 milioni e il 16,8%.

Ascolti tv: Chi l'ha visto porta Rai3 al 9%. Rai2: Poco di Tanto con Maurizio Battista al 3,5%

La terza posizione è di Chi l'ha visto che porta Rai3 a 2.040.000 spettatori con il 9%. Male la seconda puntata di Poco di Tanto con Maurizio Battista su Rai2: 872.000 spettatori pari al 3.5% di share. Per quanto riguarda gli altri programmi, su Italia 1 Scontro tra Titani raggiunge 1.460.000 spettatori (5.8%), su Rete4 Mr. Crocodile Dundee si ferma a 911.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Atlantide – Capaci, fine storia mai registra 915.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 Ex Amici Come Prima arriva 689.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove l’esordio di Cambio Moglie prende 481.000 spettatori con l’1.8%.