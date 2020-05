Ascolti tv, Maria De Filippi batte Nero a Metà con Claudio Amendola

Maria De Filippi: "Perchè ho invitato le Sardine ad Amici e non invito Matteo salvini"

Ascolti tv, Maria De Filippi batte Nero a Metà con Amendola

Tu si que Vales in replica batte Nero a Metà. Il programma di Canale 5 fa 3.023.000 spettatori (con un ottimo 17,2%), mentre la fiction di Rai1 con Claudio Amendola ne conquista 3.151.000 (con uno share inferiore, 13.8% di share). Sfida in equilibrio guardando questi numeri, ma nella sovrapposizione ha la meglio Maria De Filippi. Entrambi comunque in calo. La scorsa settimana il talent show di Mediaset aveva registrato il 18,20% di share con 3,318 milioni, mentre il programma della tv di Viale Mazzini aveva fatto il 13,99% con 3,430 milioni.

Il podio degli ascolti tv è di Rai3 con Chi l’ha visto? che convince 1.913.000 spettatori con uno share dell’8.5%. A seguire Rete4 con Attacco al Treno che fa 1.431.000 spettatori e il 5.8% di share e precede Italia 1 con La furia dei Titani che arriva a 1.232.000 spettatori (4.9%).

Su La7 Atlantide parla del 'dopo Capaci' e vede Andrea Purgatori salire sino a 912.000 spettatori con uno share del 4%. Su Rai2 Poco di Tanto prende 776.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su TV8 Maschi contro Femmine convince il 2.5% con 609.000 spettatori mentre sul Nove Cambio Moglie fa 545.000 spettatori (2.1%).