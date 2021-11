Ascolti tv, testa a testa talk: Cartabianca, DiMartedì, Fuori dal coro

Ascolti tv ieri sera martedì 23 novembre prima serata

La partita di Champions League Chelsea Juventus, trasmessa da Canale 5, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 5.006.000 telespettatori e il 20,6% di share. La replica di 'Lea' su Rai1 ha ottenuto invece 3.091.000 telespettatori e il 13,8%, mentre al terzo posto si è posizionata Italia 1 con 'Le Iene', visto da 1.344.000 telespettatori pari all'8,3%.

Appena fuori dal podio Rai2 con 'Il Collegio', seguito da ha interessato 1.173.000 telespettatori pari al 5,8% di share, mentre su Rai3 '#Cartabianca' ha totalizzato 1.138.000 telespettatori con il 5,6% e Retequattro con 'Fuori dal Coro' ha registrato 935.000 telespettatori con il 5,4%. 'DiMartedì' su La7 ha interessato 1.034.000 telespettatori con uno share del 5% e Nove con 'Finché giudice non ci separi', 435.000 pari all'1,7%.

Tv8 chiude la classifica con 'Game of Talents' visto da 318.000 telespettatori apri all'1,4% di share. Nell'access 'Soliti Ignoti - Il ritorno' di Rai1 con 4.894.000 telespettatori e il 19,4% batte 'Striscina la Notizina' di Canale 5, ferma a 4.142.000 telespettatori con il 17,1% di share.

Ascolti tv ieri sera access prime time

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il ritorno' ha ottenuto 5.367.000 telespettatori e uno share del 21,24%. Risultati con cui il programma condotto da Amadeus ha superato 'Striscia la notizia' che su Canale 5 è stata vista da 4.141.000 telespettatori pari a uno share del 16,39%. Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' ha ottenuto 4.686.000 telespettatori e il 23,21% mentre su Canale 5 'Caduta libera' ha totalizzato 3.596.000 telespettatori e uno share del 18,39%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 834.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.366.000 spettatori (5.8%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.607.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 389.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 475.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv Daytime Pomeriggio martedì 23 novembre

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.769.000 spettatori pari al 14.1% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.954.000 spettatori con il 18.2%. Dopo il TG1 Economia (1.589.000 – 15%), Vita in Diretta ha raccolto 1.986.000 spettatori (17.3%), nella presentazione di 21 minuti, e 2.425.000 spettatori (18.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.437.000 spettatori con il 17.3%. Una Vita ha convinto 2.413.000 spettatori con il 17.8% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.887.000 spettatori con il 24.4% (finale: 2.202.000 – 20.6%). Il daytime di Amici ha interessato 1.920.000 spettatori con il 18%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.781.000 spettatori con il 17%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.780.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.638.000 spettatori con il 13.8%, nella presentazione in onda dalle 17.35 alle 17.43, e 1.824.000 spettatori con il 13.7% dalle 17.46 alle 18.30 (Saluti: 1.848.000 – 12.5%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 516.000 spettatori con il 3.9%. Detto Fatto ha ottenuto 450.000 spettatori con il 4.2%. Una Parola di Troppo ha interessato 387.000 spettatori con il 3.2%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.560.000 spettatori con il 18.5%. #Maestri ha coinvolto 420.000 spettatori pari al 3.8%. Aspettando Geo… ha raccolto 896.000 spettatori con l’8.4%. Dalle 17.12 alle 18.52, Geo ha registrato 1.825.000 spettatori con il 13.9% Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 681.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 Tagadà interessato 324.000 spettatori con il 2.9 (presentazione: 323.000 – 2.4%). Tagadoc ha raccolto 156.000 spettatori con l’1.3%.