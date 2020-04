Ascolti tv: Mastronardi e D’Urso si contendono la serata, bene Fazio e Giletti

Ascolti tv di domenica 19 aprile

La serie televisiva ‘L'Allieva’, in replica su Rai 1, si è aggiudicata il prime time di ieri sera: per la prima parte 4.253.000 spettatori e il 14,7% di share, per la seconda 4.058.000 spettatori e il 16,53% di share.

Ma su Canale 5 anche Barbara d’Urso, con 'Live - Non è la D'Urso', ha raccolto un buono share: il 12,86%, ovvero 2.632.000 spettatori.

Subito dopo troviamo Fabio Fazio su Rai 2 che con 'Che Tempo che Fa' ha raggiunto l’8,69% di share. Su Italia 1 il film comedy 'Ti Presento i Miei' ha convinto il 6,58% di spettatori, subito seguito da Massimo Giletti. 'Non è l'Arena', su La7, che ha ospitato il leader della Lega Matteo Salvini, ha infatti totalizzato uno share del 6,1%.

Su Rete 4 'The Legend of Zorro' ha registrato il 5,08% di share, a seguire su Tv8 'I Delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani' con il 2,9% di share, e poi il film premio Oscar 'Birdman' su Rai 3 con il 2,7%, mentre 'Little Big Italy' sul Nove ha raggiunto l’1,6%.