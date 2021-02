Ascolti tv: Mentana va a picco in prime time. Giù anche Scanzi e Travaglio

Ascolti tv, Atalanta-Napoli manda in gol Rai1

Atalanta-Napoli vince gli ascolti tv nel prime time di mercoledì 10 febbraio 2021. La semifinale di Coppa Italia che ha visto vincere la dea di Gasperini (e la panchina di Gattuso scotta...) porta su Rai1 5.591.000 spettatori pari al 20.5% di share (4.934.000 spettatori e il 18.5% di share la partita d'andata).

Ascolti tv, Chi l’ha Visto? lancia Rai3 al sorpasso su Canale 5

Il secondo posto è di Rai3 che scavalca Canale 5 con Chi l’ha Visto? che conquista 2.584.000 spettatori con l’11.5% (in crescita sulla scorsa settimana: 2.358.000 spettatori con il 10.6%). La rete ammiraglia Mediaset chiude sull'ultimo gradino del podio con la replica de L’Amore Strappato che viene visto da 2.090.000 spettatori con uno share del 9.1% (l'ultima di Made in Italy della scorsa settimana: 2,4 milioni e 11,17%). Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno sale a 1.791.000 spettatori pari al 7.6%, mentre su Rai2 La Caserma piace a 1.686.000 spettatori con il 7% (più alti i numeri di mercoledì 3 febbario: 1.717.000 spettatori (7.6%).

Ascolti tv, Enrico Mentana sotto al 3% in prime time

L'informazione politica non tira fa ascolti di rilievo in prima serata. Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli Speciale fa 872.000 spettatori con il 3.8% (comunque in linea con la scorsa settimana: 875.000 spettatori e 3.9%). Su La7 TgLa7 Speciale di Enrico Mentana si ferma a 699.000 spettatori con il 2.8% (la scorsa settimana nel pieno della crisi politica aveva totalizzato 1.289.000 spettatori con il 5.3%).

Ascolti tv, Italia's Got Talent al 7,2%: Tv8 e Sky volano

Vola altissimo Italia's Got Talent. Tv8 festeggia con 1.372.000 spettatori e il 5.8%. Non solo. Sommando i numeri con Sky, il programma condotto da Lodovica Comello con Federica Pellegrini, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Frank Matano fa 1.805.812 con il 7,23%.

Ascolti tv, Accordi & Disaccordi sotto al 2%

In calo Accordi & Disaccordi sul Nove: il programma di Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio viene seguito da 508.000 spettatori con l’1.9% mentre la scorsa settimana aveva fatto 588.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv, Lilli Gruber al 7,7%. Maratona Mentana in calo

In access prime time Otto e Mezzo di Lilli Gruber a 2.151.000 spettatori (7.7%) su La7. Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete 4 arriva a 1.445.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.259.000 (4.5%) nella seconda parte. Nel preserale calano i numeri di Maratona Mentana: su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:05 alle 19:53 – è stato visto da 653.000 spettatori (4%), il giorno prima aveva fatto 860.000 spettatori (5.1%).

Ascolti tv, Bruno Vespa sfiora il 10%, ma Mannoni è in scia. Piacere Maisano supera il 4%

In seconda serata Bruno Vespa sfiora il 10%: con Porta a Porta arriva a 825.000 spettatori con il 9.9% su Rai1. Benissimo Su Rai3 Tg3 Linea Notte di Maurizio Mannoni che vola a 758.000 spettatori con il 9.5%. Su Canale5 Quel mostro di suocera fa 757.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 Arancia meccanica viene visto da 364.000 spettatori (5.1%). Bene Tv8: Piacere Maisano convince 389.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Confessione Reporter raggiunge 214.000 spettatori (2.9%). Su La7 La famiglia chiude con 144.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv, Tg3 vola a 2,7 milioni. Mentana bene con il 6,3%

Tra i telegiorni il Tg1 di Giuseppe Carboni alle 20 vince con 6.329.000 (25.1%). Supera i 5 milioni il Tg5 di Clemente Mimun che fa il 19.5%. Sotto quota 2 mln il Tg2 delle 20,30 di Gennaro Sangiuliano (1.874.000, 6.9%). Bene il Tg La7 di Enrico Mentana alle 20 con 1.627.000 (6.3%). Ottimo il Tg3 delle 19 con 2.730.000 (13.7%). Il Tg4 delle 18,55 viene visto da 668.000 (3.3%)