Ascolti tv, Non è l'Arena batte Zona Bianca. Gruber supera Palombelli-Moreno

Ascolti tv ieri mercoledì 3 novembre: nel complesso, le reti Rai hanno vinto il prime time con 8.049.000 telespettatori e uno share del 34,23% e l'intera giornata con 3.469.000 telespettatori e il 34,86% di share. Le reti Mediaset si sono aggiudicate la seconda serata con 3.700.000 telespettatori e il 36,71% di share.

Ascolti tv ieri sera prime time

Canale 5 con la prima puntata di 'Storia di una famiglia perbene' ha vinto il prime time con 3.156.000 telespettatori e il 17,01% di share. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Old Man & the Gun' visto da 2.643.000 telespettatori (share del 12,56%). Terzo posto per Rai3 con 'Chi l'ha Visto?' che è stato seguito da 1.929.000 telespettatori ottenendo uno share del 10,36%.

Fuori dal podio 'Il Cacciatore 3', in onda su Rai2, è stato seguito da 944.000 telespettatori (share del 4,7%) mentre su Italia1 'Honolulu' ha interessato 876.000 telespettatori arrivando a uno share del 4,87%. Su La7 'Non è L'Arena' ha totalizzato 712.000 telespettatori e uno share del 4,38% mentre su Rete4 'Zona Bianca' ha ottenuto 587.000 telespettatori e il 3,7% di share.

Chiudono gli ascolti del prime time di ieri Tv8 con la replica del primo live di 'X Factor' seguita da 329.000 telespettatori (1,8%) e Nove con 'Accordi & Disaccordi', visto da 228.000 telespettatori (1% di share).

Ascolti tv ieri sera access prime time

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il ritorno' è stato visto da 4.746.000 telespettatori pari al 19,52% di share battendo la concorrenza di Canale 5 che con 'Striscia la Notizia' si è fermata a 4.106.000 telespettatori (16,93% di share).

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 862.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.108.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.348.000 spettatori (5.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.721.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 980.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 861.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.631.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 413.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 436.000 spettatori con l’1.8%.