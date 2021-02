Ascolti tv: vince Mina settembre, Fazio fa il boom con Obama, calo di Giletti

Ascolti tv: vince Mina settembre

Una serata di conferme e di boom di ascolti, quella andata in scena nel prime time televisivo di ieri. Se infatti su Rai1 'Mina Settembre' ha conquistato il gradino più alto del podio con 6.182.000 telespettatori (27,04% share) nel primo episodio e 6.162.000 telespettatori e il 22,81% di share nel secondo.

Ascolti tv, Fabio Fazio fa il boom con Obama

Si registra anche un 'effetto Obama' su Fazio. La presenza dell'ex presidente degli Stati Uniti ha permesso a 'Che Tempo che Fa' su Rai3 di 'volare' negli ascolti arrivando a 3.543.000 telespettatori e uno share del 13,2%. Ovvero ottenendo un milione di telespettatori in più rispetto alla settimana precedente quando il programma si era fermato a 2.448.000 (9,2%). Terzo posto per Canale5 con 'Live - Non è la d'Urso' che è stata seguita da 2.079.000 telespettatori (share del 12,2%).

Ascolti tv, Massimo Giletti in lieve calo

A seguire, su La7 'Non è l'Arena' ha totalizzato 1.540.000 telespettatori e uno share del 5,8% e 926.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte. La scorsa settimana aveva fatto il 6.7% con 1.744.000 spettatori nella prima parte e il 7.1% con 940.000

Su Italia 1 il film 'Deadpool 2' è stato visto da 1.471.000 telespettatori (share del 6%). Su Rai2 '9-1-1' ha interessato 1.173.000 telespettatori (share del 4,21%) mentre '9-1-1: Lone Star' è stato seguito da 1.134.000 telespettatori (share del 4,3%). Su Retequattro il film 'Sobibor - La grande fuga' è stato visto da 824.000 telespettatori, share 3,5%.

Chiudono gli ascolti del prime time Nove, con il film 'Sapore di mare', visto da 358.000 telespettatori (share dell'1,4%) e Tv8 con 'Family Food Fight' seguito da 281.000 telespettatori (share dell'1,1%).