Ascolti Tv: Mollica se ne va, ma chi è il successore? Metalli in pole position

Mara Venier ha già pronti il tappeto rosso e la fanfara per accogliere nel salotto di Domenica In Vincenzo Mollica, che - al termine del mese di proroga per seguire il Festival di Sanremo - potrà infine godersi il meritato riposo dopo tanti anni di carriera come "re" della cultura e dello spettacolo su Rai1.

In pole position per sostituirlo c'è il giornalista Leonardo Metalli, che appare il più qualificato sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista contrattuale (essendo egli caporedattore Art.1 nonché inviato speciale). Metalli, pupillo e giudicato erede di Mollica, si occupa da anni di spettacolo per il Tg1, ha presentato programmi di successo quali Tg1 Note, ha lavorato fianco a fianco con i più grandi artisti italiani (uno su tutti Renzo Arbore) e sulla carta risulta attualmente il più ferrato in azienda per sostituire Vincenzo Mollica, e per prendere le redini dello storico Doreciakgulp (cui Tg1 Note rassomigliava molto).

Gli altri nomi in lizza? Quelli di Paolo Sommaruga, in forza all'azienda quale Vicecaporedattore di Line, e le "outsider" Giorgia Cardinaletti, proveniente da Tg1 Sport e quindi non esattamente avvezza a "raccontare" l'entertainment e Cinzia Fiorato, che ora si occupa degli speciali. Saldissima al suo posto nella stanza dei bottoni resterà comunque la stimata caporedattrice Maria Rosaria Gianni, da molti anni eminenza grigia della macchina informativa dell'Entertainment del Tg1.