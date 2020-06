Ascolti tv: "Uno mattina in famiglia" di Monica Setta chiude col botto

Sostanziale testa a testa nella sfida degli ascolti di ieri tra la replica di Ciao Darwin 7, condotto da Paolo Bonolis, seguito su Canale 5 da 2 milioni 367 mila telespettatori pari al 14.79% di share, e la riproposizione dello show di Rai1 Vent'anni che siamo italiani, con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, vista da 2 milioni 298 mila persone pari al 13,1%. Chiude invece con il botto "Uno mattina in famiglia" condotto da Monica Setta.

Ma ecco in dettaglio gli ascolti di sabato 20 giugno. In prima serata su Rai1 "20 anni che siamo italiani" ha ottenuto il 13,1% (2 milioni 298 mila), su Rai2 il film "Ossessione senza fine" ha ottenuto il 5,5% (1 milione 81 mila spettatori), su Rai3 "Aspettando le parole" ha ottenuto il 5,2% (1 milione 24 mila) e il film "Permette? Alberto Sordi" ha avuto il 4,4% (755 mila spettatori).

Sempre in prima serata, su Rai2 il film Ossessione senza fine ha avuto 1 milione 81 mila spettatori con il 5.5%; su Rai3 Aspettando le parole ha fatto registrare 1 milione 24 mila con il 5.2% e, a seguire, la replica della fiction Permette? Alberto Sordi ha ottenuto 755 mila con il 4.4%; su Rete4 la serie Una vita ha totalizzato 977 mila con il 5.2%; su Italia 1 il film The Warriors Gate ha avuto 800 mila spettatori e il 4.38%; su La7 il film The Queen - La regina ha raccolto 619 mila con il 3.2%. L'ammiraglia Rai si e' imposta nella fascia di prime time con il 17.98% a fronte del 14.38% di Canale 5.