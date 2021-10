Ascolti TV, testa a testa tra PiazzaPulita e Dritto e Rovescio

Ascolti TV, PiazzaPulita con Corrado Formigli supera di poco Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (6,84 a 6,5% di share)

E' la fiction 'Fino all'ultimo battito' su Rai1, ha vincere la medaglia d'oro degli ascolti TV con 3.955.000 telespettatori e uno share del 20%. Al secondo posto si piazza Canale 5 con 'Lo show Star in the Star, arrivato alla quinta e ultima puntata, seguita da 2.057.000 telespettatori (share 12,72%). Il gradino più basso del podio è occupato da Rai2 con 'The Good Doctor' che ha totalizzato 1.155.000 telespettatori e uno share del 4,9%. Medaglia di legno per La7 con 'PiazzaPulita', che ha interessato 1.099.000 telespettatori (share del 6,84%) mentre su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha ottenuto 1.064.000 telespettatori e uno share del 6,5%. Su Rai3 'Lui è peggio di me' è stato visto da 888.000 telespettatori (share del 4,1%) mentre su Italia1 'Chicago Med' è stato seguito da 881.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,11%. Chiudono gli ascolti TV del prime time Tv8 con il film 'Cani sciolti', seguito da 474.000 telespettatori (share del 2,2%), e Nove con 'Il contadino cerca moglie', visto da 411.000 telespettatori (share dell'1,8%).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti ignoti - il ritorno' ha ottenuto 4.874.000 telespettatori e uno share del 20,5% superando la concorrenza di Canale 5 che con 'Striscia la notizia' si è fermata a 3.945.000 telespettatori e a uno share del 16,59%. Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' è stata seguita da 4.242.000 telespettatori pari a uno share del 23,6% mentre su Canale 5 'Caduta libera' è stata vista da 3.404.000 telespettatori (share del 19,47%). Nel complesso, le reti Rai hanno vinto la prima serata con 8.163.000 telespettatori e uno share del 35,2% e l'intera giornata con 3.329.000 telespettatori e uno share del 35,6%. Le reti Mediaset si sono invece aggiudicate la seconda serata 3.830.000 telespettatori e uno share del 36,64%.